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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundBežični zvučnik

TAMS60Y/00

Dostupno kod

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Ikona je ponovo rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprekorno povezivanje u svom prepoznatljivom stilu 80-ih. Odvažan je, glasan i pruža dubok, dobro definisan bas koji snažno udara i ostaje precizan.

Pogledajte sve prednosti

The Roller

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Do 24 sata reprodukcije

  • IP67 otpornost na prašinu/vodu

Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

The Roller možda izgleda kao u eri mikstejpova, ali je redizajniran tako da isporuči maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS) i bas koji ide dublje nego ikada pre. Ako ste napolju, možete da uključite Moving Sound da biste zadržali snažan bas i jasan zvuk na otvorenom.

Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.

Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.

Dva drajvera od 3,5”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.

Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk

Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk

Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Roller možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Bluetooth® naziv i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ naziv i logotipi su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

  2. Ocena IP67 znači da je drajver zvučnika nepropustan za prašinu i da može biti potopljen do 30 minuta na dubini do 1 m.