2 godine garancije
TAMS60Y/00
The Roller
Ikona je ponovo rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprekorno povezivanje u svom prepoznatljivom stilu 80-ih. Odvažan je, glasan i pruža dubok, dobro definisan bas koji snažno udara i ostaje precizan.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
120W MAX (60W RMS)
Do 24 sata reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu/vodu
The Roller možda izgleda kao u eri mikstejpova, ali je redizajniran tako da isporuči maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS) i bas koji ide dublje nego ikada pre. Ako ste napolju, možete da uključite Moving Sound da biste zadržali snažan bas i jasan zvuk na otvorenom.
Dva drajvera od 3,5”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Roller možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.
Komentari
Bluetooth® naziv i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ naziv i logotipi su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
Ocena IP67 znači da je drajver zvučnika nepropustan za prašinu i da može biti potopljen do 30 minuta na dubini do 1 m.