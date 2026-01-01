2 godine garancije
TAMS80B/00
The Tube
Smeli oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube oživljava ikonu 80-ih uz bogatiji, širi stereo zvuk i besprekorno povezivanje. Od kućnih okupljanja do uličnih žurki, pojačajte zvuk i pustite da se muzika širi.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
280 W maks. (140 W RMS)
Do 24 sata reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu/vodu
Ispod kultnog oblika zvučnika The Tube nalazi se dvosistemski stereo sistem koji isporučuje maksimalnu snagu od 280 W (140 W RMS) i širu, impresivniju zvučnu scenu. Ako se žurka premesti napolje, možete da uključite Moving Sound da biste basu dali više udarca i zadržali jasan zvuk na otvorenom.
Dva drajvera od 5”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Tube možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.
Komentari
Bluetooth® oznaka reči i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ oznaka reči i logotipi su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
Ocena IP67 znači da je drajver zvučnika nepropustan za prašinu i da može biti potopljen do 30 minuta na dubini do 1 m.