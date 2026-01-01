Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

Ispod kultnog oblika zvučnika The Tube nalazi se dvosistemski stereo sistem koji isporučuje maksimalnu snagu od 280 W (140 W RMS) i širu, impresivniju zvučnu scenu. Ako se žurka premesti napolje, možete da uključite Moving Sound da biste basu dali više udarca i zadržali jasan zvuk na otvorenom.