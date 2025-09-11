2 godine garancije
TAQ2000BK/00
Otvorene potpuno bežične slušalice
Oblik hvataljki
Do 28 sati reprodukcije
Bluetooth veza sa više uređaja
Ove otvorene slušalice lagano, ali sigurno se kače na spoljni deo uveta, a fleksibilni zglob vam omogućava da podešavate stisak za maksimalnu ugodnost. Precizni drajveri za vazdušnu provodljivost usmeravaju zvuk u slušni kanal bez zaptivanja, pa ćete čuti i dešavanja u neposrednom okruženju.
Dobijate 7 sati reprodukcije kada su potpuno napunjene, kao i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ako vam je potrebno dodatno napajanje, ubacite slušalice u futrolu na 15 minuta i dobićete još jedan sat. Slušalicama je potrebno 2 sata da se potpuno napune, a mono režim vam omogućava da koristite jednu slušalicu dok se druga puni.
Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Prednosti
Váha, konstrukce okolo uší
Mane
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka