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Sve serije

  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
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  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
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  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
  • Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.

2000 seriesOtvorene potpuno bežične slušalice

TAQ2000WT/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Black
Black
White
White
Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.
Uživajte u jasnom zvuku i celodnevnoj udobnosti uz otvorene potpuno bežične slušalice koje nosite kao naušnicu. Svaka slušalica se kači lagano, ali sigurno, a otvoreni dizajn vam omogućava da čujete okruženje i ono što slušate.
Pogledajte sve prednosti

Oblik hvataljki. Otvoreni dizajn.

  • Otvorene potpuno bežične slušalice

  • Oblik hvataljki

  • Do 28 sati reprodukcije

  • Bluetooth veza sa više uređaja

Otvorene slušalice u obliku hvataljki. Celodnevna udobnost.

Otvorene slušalice u obliku hvataljki. Celodnevna udobnost.

Ove otvorene slušalice lagano, ali sigurno se kače na spoljni deo uveta, a fleksibilni zglob vam omogućava da podešavate stisak za maksimalnu ugodnost. Precizni drajveri za vazdušnu provodljivost usmeravaju zvuk u slušni kanal bez zaptivanja, pa ćete čuti i dešavanja u neposrednom okruženju.

Do 28 sati reprodukcije. Tanka futrola za punjenje.

Do 28 sati reprodukcije. Tanka futrola za punjenje.

Dobijate 7 sati reprodukcije kada su potpuno napunjene, kao i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ako vam je potrebno dodatno napajanje, ubacite slušalice u futrolu na 15 minuta i dobićete još jedan sat. Slušalicama je potrebno 2 sata da se potpuno napune, a mono režim vam omogućava da koristite jednu slušalicu dok se druga puni.

Stabilna Bluetooth veza sa više uređaja

Stabilna Bluetooth veza sa više uređaja

Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Prednosti

Váha, konstrukce okolo uší

Mane

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana