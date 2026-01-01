ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Džepni klasik
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik

Obustavljeno

Portabl radio

TAR1506/00

Džepni klasik
Pokrenite se uz ovaj izuzetno prenosivi FM/MW analogni radio. Lako pretraživanje i jasan zvuk omogućavaju vam da budete u toku sa omiljenim programima. Bez obzira na to da li radite u dvorištu ili idite na turu pešačenja.
Pogledajte sve prednosti

Džepni klasik

  • FM/MW

  • Analogno pretraživanje

  • Napajanje pomoću baterija

Klasični dizajn. Lako pretraživanje.

Ovaj izuzetno prenosivi analogni FM/MW radio omogućava lako pretraživanje u pokretu. Samo okrenite točkić za pretraživanje sa bočne strane da biste pomerali indikator po skali. Veliki, tradicionalni otvor za pretraživanje omogućava vam da lako vidite kada dođete do željene frekvencije.

Jednostavne komande. Točkić za jačinu zvuka i uključivanje/isključivanje

Ovaj mali radio omogućava lako upravljanje jednom rukom. Jačinom zvuka i uključivanjem/isključivanjem se upravlja pomoću praktično postavljenog točkića. Tu je priključak za slušalice za privatno slušanje, kao i prekidač sa strane za izbor FM ili MW signala.

Izuzetno je prenosiv. Idealan kod kuće i u pokretu.

Ubacite ovaj radio u džep i ponesite vesti gde god da krenete. Ili utakmicu koju jednostavno ne možete da propustite. Ili emisiju koju obožavate. 2 AAA baterije pokreću zvuk, a teleskopska antena garantuje da ćete uvek imati najbolji mogući prijem.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana