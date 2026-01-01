2 godine garancije
Obustavljeno
TAR1506/00
FM/MW
Analogno pretraživanje
Napajanje pomoću baterija
Ovaj izuzetno prenosivi analogni FM/MW radio omogućava lako pretraživanje u pokretu. Samo okrenite točkić za pretraživanje sa bočne strane da biste pomerali indikator po skali. Veliki, tradicionalni otvor za pretraživanje omogućava vam da lako vidite kada dođete do željene frekvencije.
Ovaj mali radio omogućava lako upravljanje jednom rukom. Jačinom zvuka i uključivanjem/isključivanjem se upravlja pomoću praktično postavljenog točkića. Tu je priključak za slušalice za privatno slušanje, kao i prekidač sa strane za izbor FM ili MW signala.
Ubacite ovaj radio u džep i ponesite vesti gde god da krenete. Ili utakmicu koju jednostavno ne možete da propustite. Ili emisiju koju obožavate. 2 AAA baterije pokreću zvuk, a teleskopska antena garantuje da ćete uvek imati najbolji mogući prijem.
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