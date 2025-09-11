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  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
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  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite
  • Zgrabite ih i krenite

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT1207BK/00

3.9
| (14) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Žuta
Žuta
Zgrabite ih i krenite
Zgrabite ih, povežite se i krenite! Ove fantastične potpuno bežične slušalice dolaze sa izuzetno malom futrolom za punjenje koju lako možete da nosite u džepu da biste uživali u pouzdanom i praktičnom zvuku gde god da krenete. IPX4 otpornost na prskanje i znoj, kao i 18 sati reprodukcije!
Pogledajte sve prednosti

Zgrabite ih i krenite

  • Slušalice sa udobnim prianjanjem

  • Izuzetno mala futrola za punjenje

  • IPX4 otpornost na prskanje / znoj

  • Do 18 sati reprodukcije

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Ove udobne slušalice bezbedno prianjaju u ušnim kanalima i stvaraju savršenu izolaciju koja smanjuje spoljnu buku. Čujte svaki takt i reč! Uživajte u pravoj udobnosti uz tri veličine mekanih, izmenjivih silikonskih umetaka.

Izuzetno mala USB-C futrola za punjenje

Izuzetno mala USB-C futrola za punjenje

Ova izuzetno mala futrola pruža pravu snagu u minijaturnom pakovanju. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena futrola dodaje još 12 sati. Za brzo dopunjavanje, punite slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Oznaka IPX4 i snažni drajveri od 6 mm omogućavaju vam da uživate u odličnom zvuku u svim vremenskim uslovima! Slušalice su otporne na prskanje i ne smeta im slaba kiša niti malo znoja, pa ne morate da brinete ako vas uhvati pljusak.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

14

Komentari

2

11/09/2025

Srbija

Srbija

Dobar Bass

Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.

Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

22/05/2023

Srbija

Srbija

Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom

Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke

Prednosti

Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

25/12/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Prednosti

Stosunek jakości do ceny

Mane

Póki co brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana