2 godine garancije
Obustavljeno
TAT1207WT/00
Slušalice sa udobnim prianjanjem
Izuzetno mala futrola za punjenje
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Do 18 sati reprodukcije
Ove udobne slušalice bezbedno prianjaju u ušnim kanalima i stvaraju savršenu izolaciju koja smanjuje spoljnu buku. Čujte svaki takt i reč! Uživajte u pravoj udobnosti uz tri veličine mekanih, izmenjivih silikonskih umetaka.
Ova izuzetno mala futrola pruža pravu snagu u minijaturnom pakovanju. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena futrola dodaje još 12 sati. Za brzo dopunjavanje, punite slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!
Oznaka IPX4 i snažni drajveri od 6 mm omogućavaju vam da uživate u odličnom zvuku u svim vremenskim uslovima! Slušalice su otporne na prskanje i ne smeta im slaba kiša niti malo znoja, pa ne morate da brinete ako vas uhvati pljusak.
3.9
od 5
14
Komentari
Tari Car
11/09/2025
Srbija
Dobar Bass
Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.
Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
mornar Popaj
22/05/2023
Srbija
Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom
Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke
Prednosti
Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Prednosti
Stosunek jakości do ceny
Mane
Póki co brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless