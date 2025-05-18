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  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
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  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
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  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
  • Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT2236GR/00

3.3
| (18) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Ružičasta
Ružičasta
Zelena
Zelena
Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.
Ove potpuno bežične slušalice otporne na prskanje i znoj svuda idu sa vama! Futrola za punjenje staje u džep uskih farmerki. Slušalice savršeno prianjaju u spoljnom uvetu ako ne volite osećaj koji umeci za uši pružaju u ušnom kanalu.
Pogledajte sve prednosti

Izuzetno tanka futrola. Udobno prianjanje.

  • Slušalice stoje na spoljnom uvetu

  • Izuzetno mala futrola za punjenje

  • IPX4 zaštita od vode

  • Do 18 sati reprodukcije

4 boje. Dizajn u obliku „štapa za hokej“.

6 sati reprodukcije. Punite 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.

Jasan zvuk, snažan bas. Neodimijumski drajveri od 12 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.3

od 5

18

Komentari

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

23/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

04/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

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