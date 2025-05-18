2 godine garancije
Obustavljeno
TAT2236PK/00
Slušalice stoje na spoljnom uvetu
Izuzetno mala futrola za punjenje
IPX4 zaštita od vode
Do 18 sati reprodukcije
3.3
od 5
18
Komentari
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Mustrica
23/09/2022
Hrvatska
Super
Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Tami19
04/01/2022
Hrvatska
Super
Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice