Novo
TAT3000WT/00
Male slušalice. Udobno pristajanje.
Prilagodljivo redukovanje buke
Tehnologija sa 6 mikrofona
Detaljan, prirodan zvuk
SecureFit teksturirani umeci za uši donose vam pristajanje koje deluje lakše i udobnije, dok stvaraju dobro zaptivanje za još bolji zvuk. Philips Spatial Audio funkcije uključuju režime Cafe i Lounge, koji čine da vaša muzika zvuči kao deo pozadinskog ambijenta: odlično za fokusiranje na zadatak tokom slušanja.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Bluetooth® 6.0 obezbeđuje brzu, stabilnu vezu, a podrška za Auracast™ vam omogućava da slušate javna emitovanja na putovanjima. Možete se povezati sa dva Bluetooth® uređaja odjednom i upravljati povezanim uređajima putem naše aplikacije – uz to, Microsoft Swift Pair olakšava život Windows korisnicima.