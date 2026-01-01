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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT4507SL/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Srebrna
Srebrna

Ne propustite ni takt.

Ove True Wireless slušalice sa drajverima od 10 mm i hibridnim aktivnim redukovanjem buke omogućavaju vam da slušate zvuk koji želite. Imaju dizajn u obliku „štapa za hokej“, IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje koja pruža vreme reprodukcije od 24 sata.

Pogledajte sve prednosti

Ne propustite ni takt.

  • Hibridno aktivno redukovanje buke

  • 2x2 mikrofona za jasne pozive

  • Džepno kućište za punjenje

  • IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Hibridno aktivno redukovanje buke

Hibridno aktivno redukovanje buke

Ove slušalice koriste hibridno aktivno redukovanje buke koje filtrira neželjenu buku. Režim budnosti vam omogućava da ponovo čujete svet kada to želite. Savršen način da na pravi način slušate omiljene zvukove!

2x2 mikrofona za kristalno jasne govorne pozive

2x2 mikrofona za kristalno jasne govorne pozive

Ove slušalice imaju dva mikrofona i algoritam za redukovanje buke koji daje fantastičnu jasnoću poziva. Dva usmerena mikrofona u svakoj slušalici smanjuju ambijentalnu buku kako biste se jasno čuli međusobno. Jasna komunikacija svaki put!

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Ove udobne slušalice bezbedno prianjaju u ušnim kanalima i stvaraju savršenu izolaciju koja smanjuje spoljnu buku. Čujte svaki takt i reč! Uživajte u pravoj udobnosti uz tri veličine mekanih, izmenjivih silikonskih umetaka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.