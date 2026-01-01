Ne propustite ni takt.

Ove True Wireless slušalice sa drajverima od 10 mm i hibridnim aktivnim redukovanjem buke omogućavaju vam da slušate zvuk koji želite. Imaju dizajn u obliku „štapa za hokej“, IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje koja pruža vreme reprodukcije od 24 sata.