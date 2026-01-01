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TAT4507WT/00
Ne propustite ni takt.
Ove True Wireless slušalice sa drajverima od 10 mm i hibridnim aktivnim redukovanjem buke omogućavaju vam da slušate zvuk koji želite. Imaju dizajn u obliku „štapa za hokej“, IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje koja pruža vreme reprodukcije od 24 sata.
Hibridno aktivno redukovanje buke
2x2 mikrofona za jasne pozive
Džepno kućište za punjenje
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Ove slušalice koriste hibridno aktivno redukovanje buke koje filtrira neželjenu buku. Režim budnosti vam omogućava da ponovo čujete svet kada to želite. Savršen način da na pravi način slušate omiljene zvukove!
Ove slušalice imaju dva mikrofona i algoritam za redukovanje buke koji daje fantastičnu jasnoću poziva. Dva usmerena mikrofona u svakoj slušalici smanjuju ambijentalnu buku kako biste se jasno čuli međusobno. Jasna komunikacija svaki put!
Ove udobne slušalice bezbedno prianjaju u ušnim kanalima i stvaraju savršenu izolaciju koja smanjuje spoljnu buku. Čujte svaki takt i reč! Uživajte u pravoj udobnosti uz tri veličine mekanih, izmenjivih silikonskih umetaka.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.