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Sve serije

  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor
  • Velika snaga usisavanja uz snažni motor

Serija 2000Usisivač bez kese

XB2022/01

Velika snaga usisavanja uz snažni motor
Snažno čišćenje i lako održavanje uz Philips usisivač bez kese serije 2000. Uživajte u odličnim rezultatima čišćenja svaki put zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i višenamenskom usisnom nastavku za sve vrste podova.
Pogledajte sve prednosti

Izdržljivi dizajn kojem možete da verujete

Velika snaga usisavanja uz snažni motor

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • Super Clean Air filter

Izdržljiv motor od 1800 W za veliku usisnu snagu

Izdržljiv motor od 1800 W za veliku usisnu snagu

Izdržljiv motor od 1800 W obezbeđuje usisnu snagu do 360 W za sjajne rezultate čišćenja.

PowerCyclone 4 održava odlične performanse tokom dužeg vremena

PowerCyclone 4 održava odlične performanse tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 4 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja vazduha od prašine i duže održava veliku usisnu snagu.

Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

Višenamenski usisni nastavak lako može da se podesi pomoću nožne pedale, za optimalno korišćenje na tvrdim podovima ili tepisima.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN60312-1-2017 i označeni su kao EPA12