2 godine garancije
XB2022/01
1800 W
PowerCyclone 4
Super Clean Air filter
Izdržljiv motor od 1800 W obezbeđuje usisnu snagu do 360 W za sjajne rezultate čišćenja.
Tehnologija PowerCyclone 4 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja vazduha od prašine i duže održava veliku usisnu snagu.
Višenamenski usisni nastavak lako može da se podesi pomoću nožne pedale, za optimalno korišćenje na tvrdim podovima ili tepisima.
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Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN60312-1-2017 i označeni su kao EPA12