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Serija 2000 Usisivač bez kese

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Serija 2000Usisivač bez kese

XB2022/01

Serija 2000 Usisivač bez kese

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Uputstva i Dokumentacija

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF datoteka, 293.3 kB
  • 10 June 2026

Important Information Manual Philips 2000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF datoteka, 307.9 kB
  • 13 March 2026

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