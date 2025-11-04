Пхилипс обавештење о колачићима

Када посетите наше веб странице користимо колачиће и друге сличне технологије (нпр. шифроване идентификаторе, локалне дељене објекте, фласх колачиће, ХТМЛКСНУМКС локалну меморију, ХТТП етагове, пиксел гифове, светионике, скрипте, додатке или АПИ-је) на вашем претраживачу или уређају који нам помажу да омогућимо техничко и функционално управљање нашим веб страницама (укључујући обезбеђивање безбедности информација), како бисмо побољшали дизајн и перформансе наших веб страница, да боље разумемо понашање посетилаца на нашим страницама и у сврхе циљаног оглашавања. Ови колачићи и друге сличне технологије могу прикупљати податке и делити податке као што су ваша ИП адреса, ваш оперативни систем, тип претраживача и тип уређаја (нпр. рачунар, паметни телефон) са трећим странама.



Неки колачићи су увек укључени када посетите наше веб странице и не можете их искључити. Ми их зовемо " Основни колачићи ". Без ових колачића услуге које тражите не могу да функционишу како је предвиђено. Користимо ове колачиће како бисмо олакшали приступ нашој веб страници или осигурали сигурност наших веб страница, омогућавајући нам да усмеравамо информације преко мреже и откривамо грешке у преносу или губитак података. Алтернативно , ови колачићи такође могу бити од суштинског значаја за олакшавање одређене услуге коју сте тражили на нашој веб страници (нпр. дугмад "додај у корпу"да бисте пратили вашу корпу). Законска основа на коју се ослањамо за обраду ваших личних података у овом контексту је извршење уговора, посебно пружање услуге коју је корисник изричито затражио.

Ми користимо колачиће перформанси да прикупи агрегиране статистичке информације о томе како наша веб страница ради и да анализира и побољша своје перформансе у складу с тим. Можете их укључити или искључити у било ком тренутку. Користићемо их само ако сте се унапред сложили са њиховом употребом. На пример, користимо ове колачиће да бисмо добили општи увид у то како посетиоци користе наше веб странице (тј. Које веб странице најчешће посећујете, број посетилаца на различитим деловима веб сајта). Такође можемо користити ове колачиће за снимање ваше сесије и активности на нашој веб страници како бисмо разумели и побољшали корисничко искуство на нашим веб страницама. Законска основа на коју се ослањамо за обраду ваших личних података у овом контексту је ваша сагласност.

Такође користимо колачиће за преференције како бисмо подржали функционалности сајта које су корисне за корисника, као што је памћење корисничких преференција приликом наредних посета или омогућавање побољшане функционалности као што су услуге веб ћаскања, системи коментарисања и оцењивања и анкете. Можете их укључити или искључити у било ком тренутку. Користићемо их само ако сте се унапред сложили са њиховом употребом. Законска основа на коју се ослањамо за обраду ваших личних података у овом контексту је ваша сагласност.

На крају, користимо колачиће за циљано оглашавање и друштвене медије како бисмо пратили ваше понашање сурфовања на нашој веб страници и приказали вам персонализоване рекламе релевантне за вас и ваше интересе. Ово такође укључује колачиће друштвених медија, пикселе и ознаке који омогућавају циљање реклама на вас на овим платформама и праћење ангажовања и перформанси наших реклама. У случају да нам доставите своју адресу е-поште или број телефона (нпр. приликом куповине производа или попуњавања обрасца на нашој веб страници), можемо га пренети у шифрованом облику на нашу платформу за оглашавање како бисмо омогућили прецизније праћење конверзија. Ови колачићи ће утицати на садржај и поруке које видите на другим веб локацијама које посећујете. Можете их укључити или искључити у било ком тренутку. Користићемо их само ако сте се унапред сложили са њиховом употребом. На пример, ако читате чланак о Пхилипсовом производу, можемо вам приказати огласе о овом производу на нашој веб локацији или веб локацији треће стране. Законска основа на коју се ослањамо за обраду ваших личних података у овом контексту је

ваша сагласност.Осим тога, ако сте нам дали сагласност за примање промотивних комуникација, користићемо информације прикупљене из ових колачића да бисмо вам послали комуникације прилагођене вашим жељама.

За више информација о специфичним колачићима које користимо на овом сајту, прочитајте Обавештење о колачићима. Можете подесити своје поставке колачића у било ком тренутку из нашег менаџера сагласности колачића . Поред прилагођавања поставки колачића на нашој веб страници, можете управљати својим поставкама колачића у вашем претраживачу у било ком тренутку. Имајте на уму да вам подешавања претраживача можда неће понудити исту једноставност коришћења као подешавања колачића на нашој веб страници. Ако једноставно онемогућите све колачиће у подешавањима претраживача, можда ћете открити да одређени одељци или функције на нашој веб страници неће радити јер ће нас ваш претраживач спречити да подесите ове основне колачиће.

У наставку можете пронаћи додатне информације о томе како онемогућити колачиће или управљати подешавањима колачића за следеће претраживаче:

Гоогле Цхроме: Брисање, омогућавање и управљање колачићима у Цхроме-у - Рачунар - Гоогле Цхроме Помоћ

Фирефоx : Енханцед Трацкинг Протецтион ин Фирефоx фор десктоп | Фирефок Помоћ (мозилла.орг)

Мицрософт : Управљање колачићима у Мицрософт Едге: Погледајте, дозволите, блокирајте, избришите и користите - Мицрософт Подршка

Сафари : Управљање колачићима и подацима о веб локацији - Сафари Помоћ (аппле.цом)