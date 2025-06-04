Menjajte brzinu, a ne ekrane

Dominirajte sa brzinom od 320 Hz ili zablistajte sa rezolucijom od 4K na 160 Hz – bilo šta da se zahteva za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni režim će vam dati kontrolu i omogućiti da odaberete savršenu ravnotežu između rezolucije i frekvencije obnavljanja slike: pređite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!