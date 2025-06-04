Pojmovi za pretragu

Dualni monitori Philips

Jedan monitor, dva režima

 
Brzina ili oštrina? Sada ćete imati oboje
 
Philips Evnia vam nudi vrhunsku fleksibilnost za igranje video-igara – dovoljno je odabrati rezoluciju 4K UHD na 160 Hz za imerzivne i kristalno čiste detalje, ili odabrati FHD na 320 Hz za odziv na nivou e-sporta. Brz IPS, HDR i nisko zakašnjenje ulaza obezbeđuje tačan prikaz svakog kadra.

Menjajte brzinu, a ne ekrane

 
Dominirajte sa brzinom od 320 Hz ili zablistajte sa rezolucijom od 4K na 160 Hz – bilo šta da se zahteva za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni režim će vam dati kontrolu i omogućiti da odaberete savršenu ravnotežu između rezolucije i frekvencije obnavljanja slike: pređite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

 Naši omiljeni modeli

27M2N3800A image

Philips Evnia 27M2N3800A


Proširite gejming
horizonte

Saznajte više >

Funkcije na dohvat ruke

 

Za sve tipove igrača

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center je
jednostavan softver za korišćenje, dizajniran
za optimizaciju vašeg monitora
pomoću intuitivnih kontrola.

Saznajte više

