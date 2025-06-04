Philips Evnia vam nudi vrhunsku fleksibilnost za igranje video-igara – dovoljno je odabrati rezoluciju 4K UHD na 160 Hz za imerzivne i kristalno čiste detalje, ili odabrati FHD na 320 Hz za odziv na nivou e-sporta. Brz IPS, HDR i nisko zakašnjenje ulaza obezbeđuje tačan prikaz svakog kadra.
Menjajte brzinu, a ne ekrane
Dominirajte sa brzinom od 320 Hz ili zablistajte sa rezolucijom od 4K na 160 Hz – bilo šta da se zahteva za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni režim će vam dati kontrolu i omogućiti da odaberete savršenu ravnotežu između rezolucije i frekvencije obnavljanja slike: pređite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!
