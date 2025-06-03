Pojmovi za pretragu

Pregled funkcija

QD-OLED Care

Monitori Philips Evnia opremljeni su softverskim alatima koji se ubrajaju u najbolje - sprečavaju izgaranje slike i održavaju vaš monitor u dobrom stanju. Potencijalan problem u vezi QD-OLED panela je rizik izgaranja slike. Međutim, u slučaju ispravne nege, ova opasnost se kod QD-OLED panela značajno smanjuje.

Zaštita od višestrukog logoa

Otkriva i prigušava statičke logotipe na ekranu.


Pomaže da se spreči izgaranje logotipa, pre svega u situacijama kada logo ostaje dugo vreme na istom mestu.

Detects and dims static logos on screen before and after

Automatska detekcija


Istovremeno prepoznaje više logotipa.

Automatic logo detection gaming in use

Nivoi smanjenja osvetljenja


Nivo 1: Smanjenje osvetljenja za 10%

Nivo 2: Smanjenje osvetljenja za 20%

 

Rezultat je minimalan uticaj na ukupan doživljaj gledanja i zaštita osetljivih oblasti ekrana.

Luminance reduction before and after

Prigušivač osvetljenja ivica

 

Smanjuje osvetljenje na mestima gde se pojavljuje znatna razlika između svetlih i tamnih delova, npr. u slučaju "letterbox"-a (crne trake gore i dole) ili "pillar box"-a (bočne trake), što je česta pojava kod gledanja filmova ili korišćenja više prozora/izvora.

Prigušivač osvetljenja
ivica "Letter BOX"

Prigušivač osvetljenja
ivica "Pillar BOX"

Prigušivač osvetljenja
ivica vertikalne podele

Prigušivač osvetljenja
ivica "Letter BOX"

Prigušivač osvetljenja
ivica "Pillar BOX"

Prigušivač osvetljenja
ivica vertikalne podele

Prigušivač osvetljenja trake zadataka

 
Identifikuje statičke trake zadataka i prigušava ih da bi ih zaštitio.




Otkriva statičke trake zadataka (npr. traku zadataka Windows), koje duže vreme ostaju vidljive. Smanjuje osvetljenje u ovim oblastima u cilju prevencije izgaranja slike. Idealno za korisnike koji često rade ili igraju video-igre sa statičkim elementima korisničkog interfejsa.

Before After

Before After

Toplotna zaštita

 
 
Proaktivno kontroliše temperaturu panela smanjenjem osvetljenja u slučaju povećanja temperature. Pomaže da se temperatura monitora održi ispod 60 °C, što obezbeđuje njegov duži vek trajanja i stabilne performanse, pre svega u toku intenzivnog igranja video-igara.

Kako to radi:

Before After

  • Ako temperatura prekorači 60 °C, automatski smanjuje osvetljenje.
  • Proaktivno kontroliše temperaturu panela smanjenjem osvetljenja u slučaju povećanja temperature.
  • Pomaže da se temperatura monitora održi ispod 60 °C, što obezbeđuje njegov duži vek trajanja i stabilne performanse, pre svega u toku intenzivnog igranja video-igara.

 

Ova funkcija uravnotežava performanse i zaštitu panela bez zahvata od strane korisnika.

Najbolji izbor

Monitori QD-OLED

