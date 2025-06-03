QD-OLED Care

Pomaže da se spreči izgaranje logotipa, pre svega u situacijama kada logo ostaje dugo vreme na istom mestu.
Istovremeno prepoznaje više logotipa.
Nivo 2: Smanjenje osvetljenja za 20% Rezultat je minimalan uticaj na ukupan doživljaj gledanja i zaštita osetljivih oblasti ekrana.
Smanjuje osvetljenje na mestima gde se pojavljuje znatna razlika između svetlih i tamnih delova, npr. u slučaju "letterbox"-a (crne trake gore i dole) ili "pillar box"-a (bočne trake), što je česta pojava kod gledanja filmova ili korišćenja više prozora/izvora.
Otkriva statičke trake zadataka (npr. traku zadataka Windows), koje duže vreme ostaju vidljive. Smanjuje osvetljenje u ovim oblastima u cilju prevencije izgaranja slike. Idealno za korisnike koji često rade ili igraju video-igre sa statičkim elementima korisničkog interfejsa.
Ova funkcija uravnotežava performanse i zaštitu panela bez zahvata od strane korisnika.
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED monitor za igranje
32M2N8900/00
