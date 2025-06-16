Pojmovi za pretragu

Monitor

Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

Dodir

Philips monitori na dodir nude inovativna i jednostavna rešenja za širok spektar primena i profesija. Opremljeni Projected-Capacitive (P-Cap) tehnologijom dodira, ovi interaktivni ekrani podržavaju do 10 tačaka istovremeno i imaju naprednu IP65 zaštitu od dodira, vode i prašine.

SmoothTouch

SmoothTouch displej za prirodan i gladak odziv

Ovaj Philips displej koristi projektovanu kapacitivnu dodirnu tehnologiju sa u 10 tačaka za gladak odziv. U potpunosti možete da iskoristite nove mogućnosti aplikacija zasnovanih na dodiru, kao i da oživite starije aplikacije. Dodirno kucajte sa 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre sa prijateljima. Interaktivno sarađujte sa kolegama na poslu ili u školi i povećajte produktivnost i efikasnost.

Full HD ekran 16:9

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

SmartContrast

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju

Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

HDMI garantuje univerzalno digitalno povezivanje

Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

VESA stalak pruža fleksibilnost

Prodajno mesto (POS)

Prodajno mesto (POS)

Philips dodirni monitori su savršeni za sve potrebe u maloprodaji i na prodajnim mestima. Povežite ih na POS sistem radi lakog upravljanja lagerom, efikasnije pomoći potrošačima, boljeg iskustva plaćanja i još mnogo toga.

Informativna tačka (POI)

Informativna tačka (POI)

Philips monitori na dodir donose dinamiku i praktičnost u Point of Information okruženja, omogućavajući ljudima da lako dobiju informacije na aerodromima, u tržnim centrima, železničkim stanicama, zabavnim objektima i mnogim drugim mestima.

Otpornost na vodu i prašinu

Otpornost na vodu i prašinu

Za okruženja sa neoptimalnim uslovima potreban vam je monitor koji je napravljen tako da može da izdrži svakodnevno prskanje vode i prašinu. Philips monitori imaju međunarodnu IP oznaku za otpornost na vodu i prašinu. Mogu da izdrže svakodnevno prskanje vodom i prašinu.

