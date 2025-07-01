Podrška za Philips
Kako da očistim Philips OneBlade?
Redovno čišćenje OneBlade aparata nakon svake upotrebe omogućava mu da radi efikasno, pružajući vam najbolje moguće brijanje. Da biste očistili uređaj, pratite korake u nastavku:
- Da biste izbegli oštećenje OneBlade aparata, nemojte udarati drškom o lavabo ili tvrde površine.
- Skinite dodatke sa uređaja i dunite da biste uklonili preostale dlake sa oštrice. Uključite OneBlade i isperite oštricu i dršku pod mlazom mlake vode.
- Isperite dodatke zasebno pod mlazom mlake vode.
Nemojte sušiti oštricu peškirom ili maramicom. Ostavite uređaj i njegove dodatke da se osuše na vazduhu. Izbegavajte pokušaje uklanjanja dlaka sa uređaja pomoću oštrih predmeta kao što je pinceta.
Za više detalja o održavanju Philips OneBlade aparata, pogledajte digitalni korisnički priručnik ili nam se obratite
. Napomena:
Dodaci isporučeni uz vaš proizvod mogu se razlikovati od onih prikazanih na ilustraciji ispod. Međutim, navedena uputstva za čišćenje važe za sve OneBlade modele.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›