Podrška za Philips Kako da očistim Philips OneBlade?

Redovno čišćenje OneBlade aparata nakon svake upotrebe omogućava mu da radi efikasno, pružajući vam najbolje moguće brijanje. Da biste očistili uređaj, pratite korake u nastavku:

Da biste izbegli oštećenje OneBlade aparata, nemojte udarati drškom o lavabo ili tvrde površine. Skinite dodatke sa uređaja i dunite da biste uklonili preostale dlake sa oštrice. Uključite OneBlade i isperite oštricu i dršku pod mlazom mlake vode. Isperite dodatke zasebno pod mlazom mlake vode.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›