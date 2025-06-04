ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Početna stranica za podršku

Podrška za Philips

Kako da znam da li je Philips OneBlade potpuno napunjen?

Različiti OneBlade modeli uključuju različite načine obaveštavanja o statusu punjenja. Pogledajte informacije u nastavku, na osnovu toga koji opis najbolje odgovara modelu.

Napomena: ovaj članak sadrži smernice za sve OneBlade modele. Pogledajte podnaslove da biste identifikovali relevantne informacije za svoj model. Ako se model vizuelno razlikuje od onog prikazanog na slici (npr. druga boja), ali ima iste karakteristike, informacije i dalje važe. 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

Najčešća pitanja

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo

Tražite nešto drugo?

Otkrijte sve opcije Philips podrške

Početna stranica za podršku