Kako da znam da li je Philips OneBlade potpuno napunjen?
Različiti OneBlade modeli uključuju različite načine obaveštavanja o statusu punjenja. Pogledajte informacije u nastavku, na osnovu toga koji opis najbolje odgovara modelu.
Napomena: ovaj članak sadrži smernice za sve OneBlade modele. Pogledajte podnaslove da biste identifikovali relevantne informacije za svoj model. Ako se model vizuelno razlikuje od onog prikazanog na slici (npr. druga boja), ali ima iste karakteristike, informacije i dalje važe.
Svetlosni prsten na dršci OneBlade aparata će treperiti tokom punjenja i svetleti neprekidno kada je uređaj potpuno napunjen. Svetlosni prsten će se isključiti 30 minuta nakon što se OneBlade potpuno napuni radi uštede energije.
Kada je povezan putem Bluetooth-a, tačan procenat nivoa baterije možete pronaći u aplikaciji OneBlade.
Više modela OneBlade aparata dolazi sa jednom LED diodom za punjenje na dršci.
Ako LED dioda zasvetli neprekidno čim povežete OneBlade na izvor napajanja, LED dioda samo pokazuje da uređaj prima napajanje. LED dioda se neće promeniti da bi označila da je OneBlade potpuno napunjen. Ako ovo opisuje vaš OneBlade, pogledajte korisnički priručnik da biste utvrdili koliko dugo treba da punite uređaj.
Ako LED dioda na dršci OneBlade aparata treperi kada ga povežete na izvor napajanja, nastaviće da treperi tokom punjenja, pre nego što počne da svetli neprekidno kada se uređaj potpuno napuni. LED dioda će se isključiti 30 minuta nakon što se OneBlade napuni radi uštede energije.
Ako postoji LED dioda na utikaču/adapteru OneBlade aparata, LED dioda će svetleti neprekidno kada je povezana na izvor napajanja i neće se promeniti da bi označila da je OneBlade potpuno napunjen.
Ako je to slučaj sa vašim OneBlade aparatom, pogledajte korisnički priručnik da biste utvrdili koliko dugo treba da punite uređaj.
Procenat baterije na dršci OneBlade aparata će se povećavati kako se puni. Uređaj je potpuno napunjen kada procenat dostigne 100%.
Ako OneBlade ima slabu bateriju, najniža crtica za punjenje će treperiti kada povežete uređaj na izvor napajanja. Kada je baterija puna 1/3, najniža crtica će svetleti neprekidno, a druga crtica će početi da treperi.
Ovaj redosled će se nastaviti sve dok sve 3 crtice ne budu svetlele neprekidno, što ukazuje na to da je OneBlade potpuno napunjen. Crtice za punjenje će se isključiti 30 minuta nakon što se OneBlade napuni radi uštede energije.
Pogledajte korisnički priručnik da biste saznali preporučeno vreme punjenja za OneBlade model (obično 8 sati).
Ako niste sigurni da li se Philips OneBlade puni, pokušajte da ga uključite dok je povezan na izvor napajanja. Ako se ne uključi, to znači da se puni.
To je zato što svi Philips OneBlade modeli uključuju bezbednosnu funkciju koja sprečava njihovo uključivanje tokom punjenja. Ovo smanjuje rizik od kvašenja proizvoda (npr. upotrebom za mokro brijanje) dok je povezan na izvor napajanja.
Napomena: ako OneBlade model ima LED ili digitalni indikator punjenja na dršci, to će takođe pokazati da se proizvod puni.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele:QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›