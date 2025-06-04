Kako da znam da li je Philips OneBlade potpuno napunjen?

Ako niste sigurni da li se Philips OneBlade puni, pokušajte da ga uključite dok je povezan na izvor napajanja. Ako se ne uključi, to znači da se puni.



To je zato što svi Philips OneBlade modeli uključuju bezbednosnu funkciju koja sprečava njihovo uključivanje tokom punjenja. Ovo smanjuje rizik od kvašenja proizvoda (npr. upotrebom za mokro brijanje) dok je povezan na izvor napajanja.



Napomena: ako OneBlade model ima LED ili digitalni indikator punjenja na dršci, to će takođe pokazati da se proizvod puni.