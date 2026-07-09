Podrška za Philips Kada treba da zamenim oštricu na aparatu Philips OneBlade?

Proverite indikator istrošenosti na OneBlade aparatu da biste odredili kada treba zameniti oštricu. Kada simbol za zamenu postane jasno vidljiv, vreme je za zamenu oštrice. Svaka oštrica bi u proseku trebalo da traje oko četiri meseca, ali to se može razlikovati u zavisnosti od rutine.



Alternativno, stanje oštrice možete pratiti i u aplikaciji Philips OneBlade.

Savet: OneBlade Intimate oštrice se mogu razlikovati od smernica u nastavku, jer štitnik za kožu može sprečiti da simbol za zamenu postane vidljiv. Svaka oštrica je dizajnirana da traje oko četiri meseca, ali to će se razlikovati u zavisnosti od rutine i trebalo bi da zamenite oštricu ako primetite smanjene performanse tokom tog vremena.

Indikator zamene OneBlade je opremljen indikatorom istrošenosti oštrice koji postepeno postaje vidljiv. Simbol strelice će se polako pojavljivati na oštrici tokom upotrebe. Kada ovaj simbol (prikazan desno na slici ispod) postane jasno vidljiv, vreme je za zamenu oštrice.



Kod nekih starijih oštrica, umesto simbola strelice postaće vidljiva zelena traka (prikazana levo na slici ispod).



Za optimalne performanse, Philips preporučuje zamenu oštrice jednom u četiri meseca.



Posetite našu onlajn prodavnicu da biste kupili nove oštrice za OneBlade. Aplikacija Philips OneBlade Pored provere indikatora istrošenosti, stanje oštrice možete pratiti preuzimanjem aplikacije Philips OneBlade. Na osnovu rutine, aplikacija će vas obavestiti kada je vreme da razmislite o zameni oštrice.