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Kada treba da zamenim oštricu na aparatu Philips OneBlade?

Proverite indikator istrošenosti na OneBlade aparatu da biste odredili kada treba zameniti oštricu. Kada simbol za zamenu postane jasno vidljiv, vreme je za zamenu oštrice. Svaka oštrica bi u proseku trebalo da traje oko četiri meseca, ali to se može razlikovati u zavisnosti od rutine.

Alternativno, stanje oštrice možete pratiti i u aplikaciji Philips OneBlade.

Savet: OneBlade Intimate oštrice se mogu razlikovati od smernica u nastavku, jer štitnik za kožu može sprečiti da simbol za zamenu postane vidljiv. Svaka oštrica je dizajnirana da traje oko četiri meseca, ali to će se razlikovati u zavisnosti od rutine i trebalo bi da zamenite oštricu ako primetite smanjene performanse tokom tog vremena. 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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