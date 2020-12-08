2 godine garancije
Obustavljeno
Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.
Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.
Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.
4.2
od 5
10
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Hulkady28
08/12/2020
România
Verifikovani kupac
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Prednosti
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Mane
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Prednosti
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Mane
Яскравість екрана на сонці
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
cesaro
07/05/2019
România
M.
produsul este usor de utilizat si are un design placut.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital