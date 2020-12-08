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Obustavljeno

AJ3123 Digital tuning clock radio

AJ3123/12

4.2
| (10) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
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Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.

Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja

Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja

Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.

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Komentari

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4.2

od 5

10

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

08/12/2020

România

România

Verifikovani kupac

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Prednosti

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Mane

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Prednosti

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Mane

Яскравість екрана на сонці

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

07/05/2019

România

România

M.

produsul este usor de utilizat si are un design placut.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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