2 godine garancije
Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®