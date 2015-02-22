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Obustavljeno

AS111 docking speaker with Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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