Kovrdže i talasi za ceo dan

Uživajte u zadivljujućim frizurama od doručka do spavanja uz našu jedinstvenu tehnologiju oblikovanja od 360°. Za razliku od mnogih drugih aparata za stilizovanje, naš zadržava vrući vazduh unutar granica aparata, što omogućava zagrevanje kose iznutra i spolja. To je naš recept za kovrdže ili talase koji traju do 12 sati*.