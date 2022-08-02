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Epilator Series 8000 Epilator za mokro i suvo korišćenje
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BRE740/10
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Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Lady shavers PhilipsTorbica
Satinelle&Epilator series 8000Disk turpije za stopala
Satinelle/Epilator series 8000Glava četkice za piling
Satinelle/Epilator series 8000Kapica za osetljiva područja
Satinelle/Epilator series 8000Dodatak za zatezanje kože
Satinelle/Epilator series 8000Zaštitni poklopac za turpiju za stopala
Satinelle/Epilator series 8000Glava za brijanje
Epilator series 8000Turpija za stopala sa menjačem brzina
Epilators series 8000Glava za epilaciju
Epilators series 8000Strujni adapter
Folija za brijanje
Epilator series 8000Dodatak za zatezanje kože
Torbica
Češalj za podrezivanje
Turpija za stopala sa menjačem brzina
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Komplet pinceta
Pedi AdvancedRezervni disk za električnu turpiju za stopala
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