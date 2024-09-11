2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2200 W
Neprekidan mlaz pare od 35 g/min
Dodatna količina pare od 160 g
Keramička
Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
5.0
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kaktus49
11/09/2024
Hrvatska
Dobra klasična pegla
Ovo sam uzela za kuću u kojoj se boravi jako rijetko pa se ne pegla često. Cijena je pristupačna, a pegla odradi svoje. Naravno, nije kao parne postaje, ali nije ni za očekivati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo