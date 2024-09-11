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Sve serije

  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor

Obustavljeno

Serija 3000Steam Iron

DST3020/20

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažna para koja savladava svaki nabor
Naša pegla na paru serije 3000 olakšava peglanje uz snažnu dodatnu količinu pare koja savladava nezgodne nabore. Keramička grejna ploča garantuje glatko pomeranje, dok rezervoar za vodu od 300 ml ima dovoljan kapacitet da manje količine garderobe možete da ispeglate bez dopunjavanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Dodatna količina pare do 160g

Snažna para koja savladava svaki nabor

  • Snaga od 2200 W

  • Neprekidan mlaz pare od 35 g/min

  • Dodatna količina pare od 160 g

  • Keramička

Dodatna količina pare do 160 g za dodatnu snagu

Dodatna količina pare do 160 g za dodatnu snagu

Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min za postojano uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min za postojano uklanjanje nabora

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

2200 W za brzo zagrevanje

2200 W za brzo zagrevanje

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Dobra klasična pegla

Ovo sam uzela za kuću u kojoj se boravi jako rijetko pa se ne pegla često. Cijena je pristupačna, a pegla odradi svoje. Naravno, nije kao parne postaje, ali nije ni za očekivati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo

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