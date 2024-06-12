2 godine garancije
Obustavljeno
DST3041/30
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2600 W
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Dodatna količina pare od 200 g
Keramička
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
5.0
od 5
1
Pregled
Dalinka
12/06/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
dobrý poměr výkon/cena
žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost
Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička
Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička