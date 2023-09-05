2 godine garancije
EP0820/00
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Mat crna
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Čišćenje i održavanje vašeg aparata za kafu je lako zahvaljujući automatskom programu koji vas obaveštava o tome kada morate da uklonite kamenac iz njega. Možete da podesite učestalost sprovođenja ovog postupka kako bi odgovarala tvrdoći vode kod kuće.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
Nagrade
4.0
od 5
30
Komentari
СветльоВЗ
05/09/2023
България
Харесва ми
Като за първа автоматична машина си е чудесен продукт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
riams88
21/01/2023
България
Чудесна машинка
Автоматчето бива,прави хубаво кафе и е лесна за употреба и поддръжка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
MoniPony
28/04/2025
Slovensko
Verifikovani kupac
Kávovar do kancelárie
Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.
Prednosti
Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C.