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Sve serije

  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
  • Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

Philips aparat za espresoPanarello 800 | Crna | 2 kafe napitka

EP0820/00

4
| (30) Komentari

1 nagrada

Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe
Uživajte u odličnom ukusu i aromi sveže kafe u zrnu, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem inteligentnom sistemu za kuvanje. Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka omogućava vam da lako napravite svilenkasto gladak kapućino ili late makijato.
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Zahvaljujući intuitivnom ekranu osetljivom na dodir

Lako do dve ukusne vrste kafe od svežeg zrna kafe

  • 2 napitaka

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Mat crna

  • Ekran osetljiv na dodir

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dod. za pravlj. pene od mleka

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.

Automatsko uklanjanje kamenca radi vašeg komfora

Automatsko uklanjanje kamenca radi vašeg komfora

Čišćenje i održavanje vašeg aparata za kafu je lako zahvaljujući automatskom programu koji vas obaveštava o tome kada morate da uklonite kamenac iz njega. Možete da podesite učestalost sprovođenja ovog postupka kako bi odgovarala tvrdoći vode kod kuće.

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612375

Komentari

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4.0

od 5

30

Komentari

2

05/09/2023

България

България

Харесва ми

Като за първа автоматична машина си е чудесен продукт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

21/01/2023

България

България

Чудесна машинка

Автоматчето бива,прави хубаво кафе и е лесна за употреба и поддръжка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

28/04/2025

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Kávovar do kancelárie

Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.

Prednosti

Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

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  • Posebne ponude
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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu 70–82 °C.