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Philips aparat za espreso Panarello 800 | Crna | 2 kafe napitka
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EP0820/00
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EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
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Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
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