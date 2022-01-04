2 godine garancije
Obustavljeno
2 napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Sjajno crna
Ekran osetljiv na dodir
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka stvara paru omogućavajući vam da lako pripremite svilenkasto glatku penu od mleka za vaš kapučino. I šta još? Zahvaljujući činjenici da se sastoji samo iz dva dela, klasični dodatak za pravljenje pene od mleka takođe se lako čisti.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.7
od 5
184
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
BecaOs
04/01/2022
Hrvatska
Odlična kava
Sve pohvale za ovaj aparat, brza i ukusna kava, čaj, itd. Kava ima odličan ukus, a uz različite postavke, svatko si može spremiti kavu kakvu želi. Jednostavan za upotrebu i čišćenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Meli2696
08/04/2021
Hrvatska
EP2221/40
Stvarnno odličan aparat za kafu. Definitivno preporuka svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Karlos1101
03/12/2020
Hrvatska
Najbolja investicija
Kao netko tko obožava miris kave ujutro i vekiki kavopija ovaj aparat je više nego nadmašio sva moja očekivanja.
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C.
nije uključeno u sadržaj kutije