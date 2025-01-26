2 godine garancije
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Bela
Ekran osetljiv na dodir
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Uživajte u penušavom kapučinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
4.8
od 5
208
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Boža 60
26/01/2025
Srbija
Odlična mašina
Prava stvar za uvek isti ukus i kvalitet kafe. Lako i brzo.
Prednosti
Odličan kvalitet
Mane
Pomalo skup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Skaj 123
21/04/2022
Srbija
Aparat koji bih preporučila svima
I nakon godinu dana korišćenja, aparat pravi savršenu kafu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Klik
25/04/2022
Hrvatska
Deo promocije
Odličan
Odličan aparat, lijepa kava. Jest malo poskup ali koliko para toliko muzike.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj kutije