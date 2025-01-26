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  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparati za espreso

EP3243/50

4.8
| (208) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapućina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi**
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada**

Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

  • 5 napitaka

  • LatteGo

  • Bela

  • Ekran osetljiv na dodir

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Penušavo svilekasti kapučino, koji sami pripremate kod kuće.

Penušavo svilekasti kapučino, koji sami pripremate kod kuće.

Uživajte u penušavom kapučinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

208

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

26/01/2025

Srbija

Srbija

Odlična mašina

Prava stvar za uvek isti ukus i kvalitet kafe. Lako i brzo.

Prednosti

Odličan kvalitet

Mane

Pomalo skup.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

21/04/2022

Srbija

Srbija

Aparat koji bih preporučila svima

I nakon godinu dana korišćenja, aparat pravi savršenu kafu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

25/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan aparat, lijepa kava. Jest malo poskup ali koliko para toliko muzike.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj kutije