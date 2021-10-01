2 godine garancije
Obustavljeno
Pet napitaka
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Crna
TFT ekran
Za svaki trenutak uživanja postoji odgovarajući napitak od kafe. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.
Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka pojednostavljuje pripremu tople, svilenkasto glatke pene od mleka za kapućino ili penastog vrućeg mleka za kafu sa mlekom.
Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.
4.6
od 5
9
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
01/10/2021
Srbija
Deo promocije
Najbolje kafa je iz ovog najboljeg aparata.Nikada
Sve mi se dopada,izgleda I kvalitet,a najvise ukus kafe iz aparata.
Prednosti
da
Mane
Ne
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso
jbniki
25/07/2021
Hrvatska
odličan aparat!
Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.
Prednosti
funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje
Mane
malo bučniji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Ante031
29/06/2021
Hrvatska
Lijep
Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu 70–82 °C.