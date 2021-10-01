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Sve serije

  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
  • Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe

Obustavljeno

Philips serija 4300Automatski aparati za espreso

EP4321/50

4.6
| (9) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe
Uživajte u odličnom ukusu i aromi sveže kafe u zrnu, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem sistemu AromaExtract. Novi klasični dodatak za pravljenje pene od mleka omogućava vam da lako napravite svilenkasto gladak kapućino ili vruću penu od mleka.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući intuitivnom displeju

Lako do 5 vrsta napitaka od svežeg zrna kafe

  • Pet napitaka

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Crna

  • TFT ekran

Uživajte u 5 vrsta kafe nadohvat ruke

Uživajte u 5 vrsta kafe nadohvat ruke

Za svaki trenutak uživanja postoji odgovarajući napitak od kafe. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.

Ukusna pena od mleka ili vruće mleko pomoću nove cevi za paru

Ukusna pena od mleka ili vruće mleko pomoću nove cevi za paru

Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka pojednostavljuje pripremu tople, svilenkasto glatke pene od mleka za kapućino ili penastog vrućeg mleka za kafu sa mlekom.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

9

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

01/10/2021

Srbija

Srbija

Najbolje kafa je iz ovog najboljeg aparata.Nikada

Sve mi se dopada,izgleda I kvalitet,a najvise ukus kafe iz aparata.

Prednosti

da

Mane

Ne

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso

25/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

odličan aparat!

Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.

Prednosti

funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje

Mane

malo bučniji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

29/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Lijep

Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu 70–82 °C.