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  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

Obustavljeno

Philips serija 4300Automatski aparati za espreso

EP4346/70

4.9
| (65) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapučina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lakše nego ikada pre do 8 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

  • 8 napitaka

  • Sistem za mleko LatteGo

  • Crna

  • TFT ekran

Uživajte u 8 napitaka od kafe nadohvat ruke, uključujući late makijato

Uživajte u 8 napitaka od kafe nadohvat ruke, uključujući late makijato

Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapučina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.

Penušavo svilekasti kapučino, koji sami pripremate kod kuće.

Penušavo svilekasti kapučino, koji sami pripremate kod kuće.

Uživajte u penušavom kapučinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

65

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

09/04/2023

Srbija

Srbija

Savršen espresso kod kuće

Odličan aparat, jednostavan za rukovanje i za čišćenje. Kafa je jednostavno savršena kao iz kafića.

Mane

Jedina primedba sto nema kod nas da se kupi ono sredatvo za odstranjivanje kamenca.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

13/12/2022

Srbija

Srbija

Lak za rukovanje

Ovaj proizvod preporucujem svim ljubitelja dobre kafe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

13/12/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat

Perfektan aparat. Ukućani ne mogu da zamisle dan bez kafe spremljene iz njega

Prednosti

Odličan poklon

Mane

Nema komentara

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

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  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.