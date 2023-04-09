2 godine garancije
Obustavljeno
8 napitaka
Sistem za mleko LatteGo
Crna
TFT ekran
Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapučina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.
Uživajte u penušavom kapučinu čak i ako koristite svoje omiljene zamene za mleko na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog pravljenja pene, uz LatteGo ćete razne vrste mleka i njegovih zamena na biljnoj bazi, uz odgovarajuću količinu masnoće i proteina, pretvoriti u sloj pene najbolje moguće gustine.
Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.
4.9
od 5
65
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ana996
09/04/2023
Srbija
Savršen espresso kod kuće
Odličan aparat, jednostavan za rukovanje i za čišćenje. Kafa je jednostavno savršena kao iz kafića.
Mane
Jedina primedba sto nema kod nas da se kupi ono sredatvo za odstranjivanje kamenca.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Maca42
13/12/2022
Srbija
Deo promocije
Lak za rukovanje
Ovaj proizvod preporucujem svim ljubitelja dobre kafe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Dajko
13/12/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan aparat
Perfektan aparat. Ukućani ne mogu da zamisle dan bez kafe spremljene iz njega
Prednosti
Odličan poklon
Mane
Nema komentara
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.