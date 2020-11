Opremljen i češljem za bradu sa 23 podesive dužine: od 1 do 23 mm

Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, bez obzira na to da li želite običnu ili čekinjastu bradu. Postavite podesivi češalj za bradu za 23 postavke dužine koje se zaključavaju od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.