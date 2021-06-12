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Sve serije

  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom

Obustavljeno

Philips Saeco InteliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8751/19

4.3
| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Espreso i kafa jednim dodirom
Samo Saeco Intelia super-automatski aparat za espreso nudi savršen doživljaj espresa uz lako korišćenje, prilagođavanje i čišćenje. Pripremite kapućino, late makijato, espreso ili vruću vodu: sve je moguće.
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Sa keramičkim noževima mlina za bolji ukus

Espreso i kafa jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Crna

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/06/2021

България

България

Чудесен продукт

Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.

Prednosti

Всичко си прави сама

Mane

Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

100% funkční kávovar

Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

17/09/2013

Česká republika

Česká republika

Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.

Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

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  • Posebne ponude
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