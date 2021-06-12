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Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Klasični dodatak za penu od mleka
Crna
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.
4.3
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
SDimov
12/06/2021
България
Чудесен продукт
Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.
Prednosti
Всичко си прави сама
Mane
Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
100% funkční kávovar
Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
ziva
17/09/2013
Česká republika
Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.
Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine