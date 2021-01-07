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  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
  • Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.

Obustavljeno

Saeco IncantoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8911/09

4.5
| (30) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
Saeco Incanto je postavio novi standard u klasi. Upečatljivo, prefinjeno kućište krije italijansku tehnologiju visokog kvaliteta, osmišljenu tako da svaki put pruža božanstvenu kafu. Vaši snovi o kafi konačno su ispunjeni.
Pogledajte sve prednosti

Napredna tehnologija koja pruža maksimalni ukus

Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.

  • Tri napitka

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Klavircrna

  • AquaClean

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.

Uživajte u tri napitka nadohvat ruke

Uživajte u tri napitka nadohvat ruke

Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

30

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/01/2021

България

България

Verifikovani kupac

Продукт с чудесни характеристики!

Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

19/06/2020

България

България

най-добрата

Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Перфектна

Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати

Prednosti

Ненадмината

Mane

Няма такива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja