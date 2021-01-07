2 godine garancije
Obustavljeno
Tri napitka
Klasični dodatak za penu od mleka
Klavircrna
AquaClean
Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.
Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.
4.5
od 5
30
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Megi98
07/01/2021
България
Verifikovani kupac
Продукт с чудесни характеристики!
Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
stami_h
19/06/2020
България
най-добрата
Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
galincho
18/06/2020
България
Перфектна
Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати
Prednosti
Ненадмината
Mane
Няма такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja