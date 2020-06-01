Saeco incanto

ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Obustavljeno

Saeco IncantoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8919/59

4.4

| (23) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.

Saeco Incanto postavlja novi standard u klasi. Italijanska tehnologija visokog kvaliteta, osmišljena tako da pruža božanstvenu kafu, daje vrhunske performanse i dodatni kapacitet, uz kompaktne dimenzije

Pogledajte sve prednosti

Veoma ukusan late-makijato pritiskom na dugme

Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.

  • Šest napitaka

  • Ugrađeni bokal za mleko

  • Titanijumska boja

  • AquaClean

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.

Uživajte u šest napitaka nadohvat ruke

Uživajte u šest napitaka nadohvat ruke

Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

23

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

01/06/2020

Polska

Polska

Saeco incanto

3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající ve všech směrech.

Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.

Prednosti

Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Datum upotrebe 2018-05-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Datum upotrebe 2018-05-21

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Mindenkinek csak ajánlani tudom Nekem nagyon bejött

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automata eszpresszó kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automata eszpresszó kávéfőző

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja