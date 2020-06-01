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Elegantan dizajn. Impresivan kvalitet kafe.
Saeco Incanto postavlja novi standard u klasi. Italijanska tehnologija visokog kvaliteta, osmišljena tako da pruža božanstvenu kafu, daje vrhunske performanse i dodatni kapacitet, uz kompaktne dimenzije
Šest napitaka
Ugrađeni bokal za mleko
Titanijumska boja
AquaClean
Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.
Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.
4.4
od 5
23
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Robas06.03.1984.
01/06/2020
Polska
Saeco incanto
3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
1forest 11
21/05/2020
Česká republika
Vynikající ve všech směrech.
Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.
Prednosti
Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Datum upotrebe 2018-05-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Datum upotrebe 2018-05-21
Farkinca71
26/09/2019
Magyarország
Kiváló
Mindenkinek csak ajánlani tudom Nekem nagyon bejött
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automata eszpresszó kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto HD8919/59 Automata eszpresszó kávéfőző
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja