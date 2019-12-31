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  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8924/09

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
PicoBaristo je kompaktan aparat koji ljubiteljima kafe pruža širok izbor. Pomoću korisničkog interfejsa, jednim dodirom možete da birate iz široke ponude specijalnih napitaka. A zahvaljujući AquaClean filteru, možete da uživate u do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u do 5000 šoljica* kafe bez uklanjanja kamenca

Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata

  • Sedam napitaka

  • Automatski dodatak za penu od mleka

  • Nerđajući čelik

  • AquaClean

Uživajte u sedam napitaka nadohvat ruke

Uživajte u sedam napitaka nadohvat ruke

Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Baršunasta pena jednim dodirom pomoću automatskog dodatka za pravljenje pene od mleka

Priprema baršunastog kapućina je jednostavna zahvaljujući automatskom dodatak za pravljenje pene od mleka. Dodatak za pravljenje pene od mleka, koji bariste nazivaju i kapućinatorom (ital. cappuccinatore), direktno će povući mleko iz tetrapaka ili bokala, automatski napraviti penu i sipati je u vašu šoljicu neprekidnim tokom mleka bez ikakvog prskanja.

Podesite dužinu i izaberite između 5 jačina arome i 10 postavki mlina

Podesite dužinu i izaberite između 5 jačina arome i 10 postavki mlina

Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja