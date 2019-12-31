2 godine garancije
Obustavljeno
Sedam napitaka
Automatski dodatak za penu od mleka
Nerđajući čelik
AquaClean
Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Priprema baršunastog kapućina je jednostavna zahvaljujući automatskom dodatak za pravljenje pene od mleka. Dodatak za pravljenje pene od mleka, koji bariste nazivaju i kapućinatorom (ital. cappuccinatore), direktno će povući mleko iz tetrapaka ili bokala, automatski napraviti penu i sipati je u vašu šoljicu neprekidnim tokom mleka bez ikakvog prskanja.
Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Verifikovani kupac
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
fla571
06/07/2016
Česká republika
Verifikovani kupac
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja