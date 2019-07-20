2 godine garancije
Obustavljeno
11 napitaka
Ugrađ. bokal za mleko visokog kvaliteta
Nerđajući čelik
AquaClean
Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Uživajte u savršeno kremastom kapućinu i late makijatu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.
Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!
4.8
od 5
31
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sma044
20/07/2019
Hrvatska
Odlična kvaliteta uređaja
Jednostavan za uporabu, odgovara i za kućnu i uredsku uporabu. Odličan omjer cijene i kvalitete!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Super-automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Super-automatski aparat za espresso
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Prednosti
design, funkcije, vodni filter
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Dare77
17/04/2018
Slovenija
Odličen aparat, vsi v družini smo navdušeni nad napitki....
Odličen v vseh pogledih, sedaj pijemo res odlične in kvalitetnw kavne napitke in kavo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja