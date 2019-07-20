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  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
  • Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8927/09

4.8
| (31) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata
PicoBaristo je kompaktan aparat koji ljubiteljima kafe pruža širok izbor. Pomoću korisničkog interfejsa, jednim dodirom možete da birate iz široke ponude specijalnih napitaka. A zahvaljujući AquaClean filteru, možete da uživate u do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u do 5000 šoljica* kafe bez uklanjanja kamenca

Najveći izbor pomoću kompaktnog aparata

  • 11 napitaka

  • Ugrađ. bokal za mleko visokog kvaliteta

  • Nerđajući čelik

  • AquaClean

Uživajte u 11 napitaka nadohvat ruke

Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Kapućino i late makijato jednim dodirom uz bokal za mleko

Kapućino i late makijato jednim dodirom uz bokal za mleko

Uživajte u savršeno kremastom kapućinu i late makijatu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.

Podesite dužinu i izaberite između 5 jačina arome i 10 postavki mlina

Podesite dužinu i izaberite između 5 jačina arome i 10 postavki mlina

Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

31

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlična kvaliteta uređaja

Jednostavan za uporabu, odgovara i za kućnu i uredsku uporabu. Odličan omjer cijene i kvalitete!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Super-automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Super-automatski aparat za espresso

09/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo funkcionalen.

Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.

Prednosti

design, funkcije, vodni filter

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

17/04/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen aparat, vsi v družini smo navdušeni nad napitki....

Odličen v vseh pogledih, sedaj pijemo res odlične in kvalitetnw kavne napitke in kavo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja