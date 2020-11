12 podešenih programa za pečenje hleba, pravljenje testa i čak džema

Philips aparat za pravljenje hleba ima 12 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.