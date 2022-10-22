2 godine garancije
Novo
700 W
19 funkcije
2 diska u jednom
Skladištenje u posudi
Naš snažan motor s lakoćom može da izađe na kraj sa mnoštvom namirnica od testa za hleb do tvrdog povrća, sira ili čokolade. On takođe reže i renda s lakoćom.
Sa više od 19 funkcija nema granica kada je u pitanju ono što možete da napravite: obroci, hleb, sosovi i još mnogo toga. Upotrebite njegove visokokvalitetne i višenamenske dodatke da biste seckali, pravili pire i mleli namirnice pomoću S-noža ili samo rezali i rendali pomoću 2 diska u jednom. Bilo šta za šta ste raspoloženi – mutite, mesite i još mnogo toga.
Brza priprema zahvaljujući velikom otvoru za hranu radi minimalne potrebe za prethodnim sečenjem.
4.9
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Инана
22/10/2022
България
Отличен помощник
Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
ranima
01/07/2020
България
Чудесен помощник
Филипс е предпочитана марка за домански уреди в дома ми.
Prednosti
бърз и безшумен
Mane
Ако корпусът беше хоризантално разположен щеше да ми е по-удобно, но и така го харесвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Еsma
05/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн