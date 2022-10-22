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  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
  • Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan

Novo

Daily CollectionKompaktni multipraktik

HR7320/00

4.9
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan
Ako uživate u zdravim domaćim obrocima, ali imate užurban raspored, obožavaćete naš multipraktik Philips Daily Compact. Ovu kompaktnu kolekciju smo namenski dizajnirali za užurbani stil života. Brzo i bez muke možete da pripremite odlična jela.
Pogledajte sve prednosti

uz osnovne dodatke i dizajn koji štedi prostor

Uživajte u veoma lako pripremljenim domaćim obrocima svaki dan

  • 700 W

  • 19 funkcije

  • 2 diska u jednom

  • Skladištenje u posudi

Snažan motor od 700W za obradu bez napora

Snažan motor od 700W za obradu bez napora

Naš snažan motor s lakoćom može da izađe na kraj sa mnoštvom namirnica od testa za hleb do tvrdog povrća, sira ili čokolade. On takođe reže i renda s lakoćom.

Praktičan uređaj koji obuhvata sve: mešenje, mućenje, rendanje i rezanje

Sa više od 19 funkcija nema granica kada je u pitanju ono što možete da napravite: obroci, hleb, sosovi i još mnogo toga. Upotrebite njegove visokokvalitetne i višenamenske dodatke da biste seckali, pravili pire i mleli namirnice pomoću S-noža ili samo rezali i rendali pomoću 2 diska u jednom. Bilo šta za šta ste raspoloženi – mutite, mesite i još mnogo toga.

Brza priprema zahvaljujući velikom otvoru za hranu radi minimalne potrebe za prethodnim sečenjem

Brza priprema zahvaljujući velikom otvoru za hranu radi minimalne potrebe za prethodnim sečenjem

Brza priprema zahvaljujući velikom otvoru za hranu radi minimalne potrebe za prethodnim sečenjem.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

01/07/2020

България

България

Чудесен помощник

Филипс е предпочитана марка за домански уреди в дома ми.

Prednosti

бърз и безшумен

Mane

Ако корпусът беше хоризантално разположен щеше да ми е по-удобно, но и така го харесвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

05/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana