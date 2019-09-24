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  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
  • Podstiče zdravo samostalno pranje zuba

Obustavljeno

Philips Sonicare For KidsSonična električna četkica za zube

HX6311/02

4.8
| (143) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Podstiče zdravo samostalno pranje zuba
Philips Sonicare električna četkica za zube HX6311/02 podržava osmehe koji rastu
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Električna četkica za zube namenjena deci

Podstiče zdravo samostalno pranje zuba

  • 2 režima

  • 2 glave četkice

Dinamični pokreti čišćenja Sonicare usmeravaju tečnost između zuba

Dinamični pokreti čišćenja Sonicare usmeravaju tečnost između zuba

Jedinstveni dinamični pokreti električne četkice za zube Philips Sonicare nežno i efikasno dopiru u prostor između zuba i duž linije desni.

Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju

Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju

Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju

KidTimer pomaže da se produži vreme pranja zuba

KidTimer pomaže da se produži vreme pranja zuba

Postepeno produžava vreme pranja zuba tokom 90 dana do 2 minuta, koliko preporučuju stomatolozi

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

143

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Priporočam

Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

08/07/2019

Slovenija

Slovenija

Otroka je obožujeta!

Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

04/11/2016

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. ako se čisti dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u standardnom režimu