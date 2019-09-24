2 godine garancije
Obustavljeno
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
2 režima
2 glave četkice
Jedinstveni dinamični pokreti električne četkice za zube Philips Sonicare nežno i efikasno dopiru u prostor između zuba i duž linije desni.
Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju
Postepeno produžava vreme pranja zuba tokom 90 dana do 2 minuta, koliko preporučuju stomatolozi
4.8
od 5
143
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Verifikovani kupac
Priporočam
Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Danijelacs
08/07/2019
Slovenija
Otroka je obožujeta!
Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Matje
04/11/2016
Slovenija
Verifikovani kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube
ako se čisti dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u standardnom režimu