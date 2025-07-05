2 godine garancije
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
Za bilo koju dužinu dlačica
4 češlja za čekinjasti izgled („klik“)
Punjivo, za mokro i suvo korišćenje
Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.
Podrežite na željenu dužinu čekinjaste brade. Philips OneBlade brijač za lice dolazi sa 4 češlja za čekinjastu bradu. 1 mm za dužinu tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, 2 mm za čekinjastu bradu, 3 mm za glatko podrezivanje i 5 mm za dugačku čekinjastu bradu.
Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
4.6
od 5
3078
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
alexsr
05/07/2025
Srbija
Odlican za jaku bradu
Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Bobana
17/08/2024
Srbija
Ideja za poklon
Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan
Prednosti
Izuzetno funkcionalan i odličan aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Vukasin
08/05/2023
Srbija
Sjajan proizvod
Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene
Prednosti
Muskarce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
Svako sečivo traje do 4 meseca – Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.