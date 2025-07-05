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  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
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  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

Obustavljeno

OneBlade

QP2530/20

4.6
| (3078) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Zaboravite na korišćenje više koraka i alatki. OneBlade obavlja sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • Za bilo koju dužinu dlačica

  • 4 češlja za čekinjasti izgled („klik“)

  • Punjivo, za mokro i suvo korišćenje

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.

Skratite

Skratite

Podrežite na željenu dužinu čekinjaste brade. Philips OneBlade brijač za lice dolazi sa 4 češlja za čekinjastu bradu. 1 mm za dužinu tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, 2 mm za čekinjastu bradu, 3 mm za glatko podrezivanje i 5 mm za dugačku čekinjastu bradu.

Oblikujte

Oblikujte

Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

3078

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

05/07/2025

Srbija

Srbija

Odlican za jaku bradu

Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

17/08/2024

Srbija

Srbija

Ideja za poklon

Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan

Prednosti

Izuzetno funkcionalan i odličan aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

08/05/2023

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene

Prednosti

Muskarce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

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Odricanje od odgovornosti

  1. Svako sečivo traje do 4 meseca – Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.