Obustavljeno
Veća udobnost i više mleka na prirodan način
Kada vam je udobno i opušteni ste, mleko lakše nadolazi. Iz tog razloga smo kreirali najudobniju pumpicu za grudi do sada: sedite udobno bez potrebe da se naginjete napred i prepustite našem mekanom jastučetu za masažu da nežno stimuliše protok mleka.
Prirodno
Uključuje flašicu od 4 oz
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011