Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Philips Avent Električna pumpica za grudi
Obustavljeno
Podrška
SCF396/11
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
UK izjava o usklađenosti - English (US)
Eco passport - English (US)
Niplette™
AventPoklopac levka pumpice za dojke
AventStrujni adapter
AventJastuče za masažu za pumpicu za dojke
AventTelo pumpice za dojke
AventSilikonsko crevo
AventSilikonski poklopac
AventVentil pumpice za dojke
AventMembrana električne pumpice za dojke
AventPoklopac flašice za hranjenje
Jastučići za dojke