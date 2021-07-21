2 godine garancije
Obustavljeno
10 napitaka
Ugrađena posuda za mleko
Crna
AquaClean
Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.
Na naprednom ekranu prikazuju se sve ključne informacije radi lake interakcije s mašinom i ostvarivanja najboljih performansi. Kombinacija ikona i teksta vodi vas kroz sve opcije prilagođavanja i važne aktivnosti održavanja.
AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.
5.0
od 5
23
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Prednosti
Praktičan i nije puno bučan
Mane
cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Macak007
10/06/2020
Hrvatska
Odlični napitci
Preporučio bih ovaj aparat. Vrhunska kava, pjena perfektna i čvrsta cijelo vrijeme, svilenkastog okisa. Kava kremastog i punog okusa. Aparat je jednostavan za podešavanje napitaka i super za guštati
Prednosti
Vrući napitci, pjena odlična, jednostavan za korištenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja