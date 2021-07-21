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  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

SM5460/10

5
| (23) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
PicoBaristo je kompaktan aparat koji ljubiteljima kafe pruža širok izbor. Pomoću korisničkog interfejsa, jednim dodirom možete da birate iz široke ponude specijalnih napitaka. A zahvaljujući AquaClean filteru, možete da uživate u do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca
Pogledajte sve prednosti

10 napitaka pomoću kompaktnog aparata

Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu

  • 10 napitaka

  • Ugrađena posuda za mleko

  • Crna

  • AquaClean

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.

Unapređena kontrola nad mašinom zahvaljujući naprednom ekranu

Unapređena kontrola nad mašinom zahvaljujući naprednom ekranu

Na naprednom ekranu prikazuju se sve ključne informacije radi lake interakcije s mašinom i ostvarivanja najboljih performansi. Kombinacija ikona i teksta vodi vas kroz sve opcije prilagođavanja i važne aktivnosti održavanja.

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

Sadrži AquaClean za do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca

AquaClean je naš patentirani filter za vodu koji je dizajniran da poboljša kvalitet vaše kafe prečišćavanjem vode. On takođe sprečava stvaranje naslaga kamenca u sistemu za vodu vašeg aparata za kafu: napravite do 5000* šoljica bez uklanjanja kamenca tako što ćete redovno menjati filter.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

23

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Prednosti

Praktičan i nije puno bučan

Mane

cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

10/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlični napitci

Preporučio bih ovaj aparat. Vrhunska kava, pjena perfektna i čvrsta cijelo vrijeme, svilenkastog okisa. Kava kremastog i punog okusa. Aparat je jednostavan za podešavanje napitaka i super za guštati

Prednosti

Vrući napitci, pjena odlična, jednostavan za korištenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja