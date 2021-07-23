2 godine garancije
Obustavljeno
10 napitaka
Ugrađena posuda za mleko
Prednja strana od nerđajućeg čelika
AquaClean
Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.
Saeco tehnologija omogućava vam da izdvojite najbolje ukuse iz omiljenih zrna kafe, za intenzivnu i autentičnu aromu i ukus (pečeno, čokoladno, orašasto, voćno, cvetno, začinsko)
Besprekorna kafa traži savršene temperature. Kućište našeg toplotnog bloka visokih performansi izrađeno je od laganog aluminijuma i nerđajućeg čelika i brzo se zagreva na optimalne temperature
5.0
od 5
47
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Mihi1234
23/07/2021
Hrvatska
Izvrstan aparat za kavu
Izvrstan aparat za kavu, jako lose prilozene upute uz aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Koljanc
24/04/2020
Hrvatska
Proizvod ke odlican
Super aparat i super kava. Pun pogodak prilikom kupnje.
Prednosti
Super kava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Lesina
15/04/2020
Hrvatska
Za sve kavoljupce
Fantastičan aparat za kavu. Koristili smo aparat za filter kavu s kojim smo bili zadovoljni ali ovo je savršenstvo. Jaka, ukusna kava. Posebno nam se sviđa Latte Machiato! Sve preporuke!
Prednosti
kvaliteta pića, kvaliteta izrade aparata, brzina pravljenja kave, kava kao iz kafića
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja