ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
  • Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu

Obustavljeno

Saeco PicoBaristoSuper-automatski aparat za espreso

SM5473/10

5
| (47) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu
Istražite svet kafe kroz uobičajene recepte, poput espresa i kapućina, odnosno pomoću specijalitetnih napitaka od kafe, kao što je amerikano ili espreso makijato
Pogledajte sve prednosti

Izvanredna kafa koja se lako prilagođava vašem ukusu

  • 10 napitaka

  • Ugrađena posuda za mleko

  • Prednja strana od nerđajućeg čelika

  • AquaClean

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši mlinovi napravljeni su od tehnološki napredne keramike: izuzetno su tvrdi i precizni. Sveža zrna se nežno melju bez rizika od pregrevanja, čime se izvlače svi najbolji ukusi i arome i omogućava vrhunski ukus kafe koji traje najmanje 20.000 šoljica.

CSA oznaka: Saeco izvlači najbolje iz zrna kafe

CSA oznaka: Saeco izvlači najbolje iz zrna kafe

Saeco tehnologija omogućava vam da izdvojite najbolje ukuse iz omiljenih zrna kafe, za intenzivnu i autentičnu aromu i ukus (pečeno, čokoladno, orašasto, voćno, cvetno, začinsko)

Brza priprema uz bojler za vodu visokih performansi

Brza priprema uz bojler za vodu visokih performansi

Besprekorna kafa traži savršene temperature. Kućište našeg toplotnog bloka visokih performansi izrađeno je od laganog aluminijuma i nerđajućeg čelika i brzo se zagreva na optimalne temperature

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

47

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

23/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan aparat za kavu

Izvrstan aparat za kavu, jako lose prilozene upute uz aparat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

24/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ke odlican

Super aparat i super kava. Pun pogodak prilikom kupnje.

Prednosti

Super kava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

15/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Za sve kavoljupce

Fantastičan aparat za kavu. Koristili smo aparat za filter kavu s kojim smo bili zadovoljni ali ovo je savršenstvo. Jaka, ukusna kava. Posebno nam se sviđa Latte Machiato! Sve preporuke!

Prednosti

kvaliteta pića, kvaliteta izrade aparata, brzina pravljenja kave, kava kao iz kafića

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PicoBaristo SM5473/10 Superautomatski aparat za espresso

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja