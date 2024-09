Aktivna grejna ploča za primenu pare: štiti najosetljivije odevne predmete

Aktivna grejna ploča za primenu pare Philips steamera 5000 omogućava da bezbedno prislonite aparat za peglanje parom na bilo koju tkaninu koja može da se pegla, čak i na one najosetljivije, bez brige o tome da li ćete ih oštetiti. Od fine svile do robusnog teksasa, tu smo da vam pomognemo. Philips steamer 5000 dolazi sa garancijom da neće biti progorevanja, pružajući vam maksimalnu sigurnost i negu. Održava sve vaše omiljene odevne kombinacije u prelepom stanju, bez obzira na to koliko su osetljive.