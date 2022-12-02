2 godine garancije
Obustavljeno
TAA5205BK/00
Fleksibilni dvosmerni dizajn
20 sati reprodukcije
Jasni pozivi. Mono režim.
IPX7 otpornost na vodu i znoj
Drajveri od 6 mm daju oštar, jasan zvuk sa snažnim basom. Od omiljenih plejlista do potkasta i drugih sadržaja – prolazite kroz dan uz zvukove koji vas pokreću.
Ove potpuno bežične sportske slušalice imaju IPX7 sertifikat, što znači da mogu da izdrže potpuno potapanje u vodu dubine do 1 m do 30 minuta. Ostaju na mestu bez obzira na to koliko se intenzivno znojite ili kojeg oblika su vam uši.
Bez obzira na to da li je u pitanju trčanje u parku ili vrhunska HIIT sesija, dizajn sa kukama za uši drži ove slušalice ugodno i bezbedno na mestu. Imate izbor od tri različite veličine silikonskih umetaka za uši, a kuke za uši mogu da se uklone kada ne vežbate.
3.6
od 5
8
Komentari
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Prednosti
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Prednosti
dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe