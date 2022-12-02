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  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
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  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put
  • Udobnost kakvu želite svaki put

Obustavljeno

Bežične sportske slušalice za unutrašnjost uha

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Komentari
Udobnost kakvu želite svaki put
Od jutarnjih trčanja do popodneva u kancelariji. Ove potpuno bežične slušalice imaju dizajn sa odvojivim držačima, pa možete da izaberete prianjanje po želji. Dobijate do 20 sati reprodukcije sa futrolom za punjenje, uz IPX7 vodootpornost.
Pogledajte sve prednosti

Udobnost kakvu želite svaki put

  • Fleksibilni dvosmerni dizajn

  • 20 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi. Mono režim.

  • IPX7 otpornost na vodu i znoj

Napravljene za vežbanje. Spremne za vaš dan.

Napravljene za vežbanje. Spremne za vaš dan.

Drajveri od 6 mm daju oštar, jasan zvuk sa snažnim basom. Od omiljenih plejlista do potkasta i drugih sadržaja – prolazite kroz dan uz zvukove koji vas pokreću.

IPX7 otpornost na vodu i znoj

IPX7 otpornost na vodu i znoj

Ove potpuno bežične sportske slušalice imaju IPX7 sertifikat, što znači da mogu da izdrže potpuno potapanje u vodu dubine do 1 m do 30 minuta. Ostaju na mestu bez obzira na to koliko se intenzivno znojite ili kojeg oblika su vam uši.

Dizajn sa odvojivim držačima. Za stil kakav želite.

Dizajn sa odvojivim držačima. Za stil kakav želite.

Bez obzira na to da li je u pitanju trčanje u parku ili vrhunska HIIT sesija, dizajn sa kukama za uši drži ove slušalice ugodno i bezbedno na mestu. Imate izbor od tri različite veličine silikonskih umetaka za uši, a kuke za uši mogu da se uklone kada ne vežbate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.6

od 5

8

Komentari

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Prednosti

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Prednosti

dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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