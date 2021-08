IPX7 otpornost na vodu i znoj

Ove potpuno bežične sportske slušalice imaju IPX7 sertifikat, što znači da mogu da izdrže potpuno potapanje u vodu dubine do 1 m do 30 minuta. Ostaju na mestu bez obzira na to koliko se intenzivno znojite ili kojeg oblika su vam uši.