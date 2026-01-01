2 godine garancije
TAMS1BK/00
Ringo Duo
Izuzetno lagane slušalice sa kultnim dizajnom iz 80-ih i upečatljivim savremenim zvukom. Možete da ih koristite bežično ili putem kabla, a isporučuju se sa crnim, žutim i narandžastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro stil.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Slušajte bežično ili putem kabla
Do 26 sati reprodukcije
USB-C kabl je priložen
Izgled govori „premotaj“. Zvuk govori „upravo sada“. Zahvaljujući posebno podešenim drajverima od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk sa bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili koristite priloženi USB-C kabl za žično slušanje.
Slušalice Ringo Duo teže svega 80 g, a izuzetno lagana traka za glavu lako se podešava kako bi savršeno pristajala. Dobijate tri kompleta rezervnih jastučića u crnoj, žutoj i narandžastoj boji, pa ih možete kombinovati po želji.
Potpuno napunjena baterija pruža do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem USB-C priključka. Ako vam je potrebno brzo dopunjavanje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica koje se nose na ušima obezbediće vam dodatnih 6 sati reprodukcije.
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